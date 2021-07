Samurai Warriors 5 arriva nei negozi digitali, ecco il trailer di lancio

Affilate le lame, appuntite le lance e spolverate i ventagli da guerra: la lotta per la supremazia sul Giappone si avvicina. Samurai Warriors 5 sarà infatti disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch a partire da oggi, e per celebrare l’occasione Koei Tecmo ha preparato un trailer di lancio ad alto tasso di spettacolarità:











La storia di Samurai Warriors 5 seguirà la rivalità fra Oda Nobunaga e Mitsuhide Akechi, in lotta per il controllo sul Giappone dell’era Sengoku. Questo nuovo capitolo della serie di musou di Omega Force è stato recensito per noi da Danilo Dellafrana.