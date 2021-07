Dark Souls Remastered: niente più sconto per chi possiede l'originale

Tramite un comunicato su Steam, From Software e Bandai Namco hanno annunciato che l’offerta su Dark Souls Remastered, che prevedeva un prezzo ridotto del 50% per i possessori della Prepare to Die Edition, non sarà più valida a partire dal 30 settembre. A questo punto, è altamente probabile che tutti gli interessati abbiano già approfittato dell’offerta; se ancora non l’avete fatto, però, ne perderete presto la possibilità. Dark Souls Remastered include tutto il contenuto dell’originale, più varie migliorie tecniche come texture più definite e supporto a risoluzioni più elevate e ai 60 fps, accessibili solo tramite mod sulla Prepare to Die Edition.

