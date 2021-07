A Total War Saga: Troy, SEGA presenta l'espansione Mythos

La storia della Guerra di Troia secondo Creative Assembly si arricchisce di nuove pagine. Lo studio ha infatti presentato Mythos, la nuova espansione di A Total War Saga: Troy che introdurrà tre spedizioni dalla forte componente mitologica. Alla fine di queste avventure, infatti, i nostri campioni si troveranno ad affrontare Cerbero, il Grifone o l’Idra, che una volta sconfitti e domati potremo scatenare contro i nostri nemici.











Buone notizie anche per chi mal sopporta centauri, giganti e minotauri. Con un aggiornamento gratuito, A Total War Saga: Troy si arricchirà della modalità Storica, che rivoluziona svariati aspetti del gameplay per offrire ai giocatori un’esperienza realistica e storicamente fedele del conflitto nell’Egeo. La data di lancio di Mythos e di questo aggiornamento, prevista per il 2 settembre, coinciderà anche con quella dell’arrivo del gioco su Steam. Lo sbarco sulla piattaforma digitale di Valve sarà accompagnato da sconti speciali.