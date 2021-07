Dr. Mario World chiuderà i battenti a novembre

Sono trascorsi appena due anni dal lancio di Dr. Mario World sui dispositivi mobili, eppure Nintendo ha fatto sapere che presto staccherà la spina al puzzle game free-to-play per Android e iOS.

Tramite un laconico comunicato, la compagnia nipponica ha annunciato che il videogioco cesserà di funzionare dal prossimo 1° novembre, laddove i diamanti (la valuta in-game) non saranno più acquistabili con soldi veri già a partire da oggi.

Non è stata fornita alcuna motivazione circa la chiusura dei server di gioco, ma ipotiziamo che Dr. Mario World non sia stato in grado di attrarre un numero di giocatori tale da giustificarne il mantenimento delle spese.

