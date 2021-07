Dopo un’attesa durata diversi anni, Baldo: The Guardian Owls ha finalmente una data di uscita ufficiale, rivelata tramite un apposito trailer diffuso da IGN.











Bisognerà aspettare ancora qualche altra settimana prima che il videogioco possa vedere la luce su PC, PS4, Xbox One, Switch e Apple Arcade. La release è infatti stata fissata al prossimo 27 agosto.

Sviluppato dal nostrano Naps Team, Baldo: The Guardian Owls è un action adventure che strizza l’occhio alla saga di The Legend of Zelda in cui vestiremo i panni di un ragazzino impegnato a scoprire nuove città e i loro caratteristici abitanti, combattere contro nemici feroci, e trovare templi nascosti con tanti enigmi da risolvere.