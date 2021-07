Activision Blizzard: il CEO Bobby Kotick chiede scusa ai dipendenti

Non si placano le polemiche in seguito all’azione legale intentata dallo Stato della California nei confronti di Activision Blizzard, la quale ha scaturito una forte presa di posizione contro i manager della compagnia da parte dei dipendenti, tanto che la produzione di alcuni videogiochi è stata di fatto sospesa.

Dopo le accuse di sessismo e molestie ai danni del publisher statunitense, ora è il CEO Bobby Kotick a prendere la parola con una lettera di scuse rivolta direttamente ai dipendenti che hanno espresso il loro malcontento nelle scorse giornate. Come riportato da Game Informer, l’amministratore delegato di Activision Blizzard ha ammesso che la risposta iniziale della compagnia da lui diretta è stata inopportuna nella misura in cui non è stata prestata l’attenzione dovuta alle terribili esperienze di chi si è sentito maltrattato sul luogo di lavoro. Kotick confessa che la posizione iniziale dell’azienda ha mancato di empatia, per questo motivo ha chiesto scusa a chi in questi giorni ha legittimamente alzato la voce per protestare contro i manager.

Bobby Kotick ha poi continuato dichiarando che non vi è posto per sessismo e discriminazioni all’interno di Activision Blizzard, pertanto nelle prossime settimane verrà stilato un piano d’azione per affrontare le criticità emerse in seguito alle denunce riportate dallo Stato della California. A tal proposito, la compagnia indagherà a fondo qualsiasi segnalazione di abusi ai danni dei dipendenti, fornendo maggiori risorse ai dipartimenti che dovranno occuparsi di tali indagini interne. Verrà inoltre immediatamente valutata l’eventualità di un cambio di leadership nelle posizioni di vertice, soprattutto laddove emergeranno criticità legate a presunti abusi. Infine, partirà una campagna di modifica di contenuti di gioco considerati offensivi o comunque inappropriati dalle community dei videogiocatori, in modo tale che i titoli prodotti da Activision Blizzard siano quanto più possibile inclusivi.

Il CEO conclude il suo comunicato con la promessa di un suo impegno diretto nella risoluzione di queste problematiche legate a sessismo e abusi sui luoghi di lavoro, nella speranza di riuscire a migliorare la compagnia assieme ai dipendenti.

