Thermaltake presenta la nuova sedia gaming ARGENT E700

Thermaltake ha presentato la nuova linea di sedie gaming ARGENT E700 Real Leather, in vera pelle traspirante con un design ottimale in fatto di aerazione e stile.

La sedia è disponibile in tre colori standard (Storm Black, Glacier White, Space Grey) e altrettante colorazioni speciali (Ocean Blue, Flaming Orange, Racing Green). Il primo tris è venduto al prezzo di € 1.199,90 mentre i modelli in colorazione speciale hanno un prezzo di € 1.299,90.

La ARGENT E700 è dotata di una base in alluminio per offrire una maggiore stabilità, assieme a delle ruote silenziose da 3 pollici. La sedia supporta un peso massimo di 150 kg.

Le nuove sedie gaming di Thermaltake saranno disponibili per l’acquisto ad agosto.

