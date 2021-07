Warhammer: Vermintide 2 ottiene un upgrade gratuito su PS5

Fatshark ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Warhammer: Vermintide 2 che sfrutta l’hardware di PS5 offrendo performance migliorate e un comparto grafico rimaneggiato.

L’upgrade, disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco, fa sì che il gioco giri a una risoluzione di 1440p e un frame rate ancorato ai 60fps. Al contempo è stata migliorata la qualità delle ombre, assieme all’aggiunta delle screen space reflections.

Segnaliamo che Fatshark ha già pubblicato in passato un simile aggiornamento per le versioni per Xbox Series X|S, di fatto mettendo in pari tutte le edizioni next-gen del gioco.

