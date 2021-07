Gli sviluppatori di Halo Infinite hanno comunicato che terranno uno stream dedicato alla beta tecnica di Halo Infinite. La trasmissione, che si terrà stasera alle 23:00 su Twitch e YouTube, vedrà 343 Industries parlare di cosa potremo attenderci nel corso di questa beta e spiegare come accedere nel caso in cui dovessimo ricadere fra i fortunati eletti a cui è stato garantito l’accesso. Ricordiamo che soggetto di questo test sarà il comparto multiplayer di Halo Infinite, che al lancio sarà completamente free to play. Inoltre, il sistema di pass stagionali che verrà adottato non sarà a tempo; questo significa che potrete recuperare in seguito il contenuto delle stagioni passate. La prima stagione sarà intitolata Heroes of the Reach.

