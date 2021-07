NieR Reincarnation disponibile da oggi su iOS e Android

Ci è voluta un po’ di pazienza, ma NieR Reincarnation è finalmente disponibile anche su Android e iOS in Occidente. Inizialmente rilasciato solo in Giappone, il gioco mobile ha rapidamente riscosso ottimi successi, e non dubitiamo che anche i fan europei e americani dell’universo creato da Yoko Taro troveranno modo di apprezzarlo. NieR Reincarnation è un action rpg che ci vede interpretare una ragazzina senza nome, che si risveglia in un reame misterioso noto come The Cage. Guidata da una misteriosa creatura, dovrà combattere per cercare di recuperare ciò che era e per cercare il perdono. Il lancio del gioco, oltretutto, coincide con l’inizio del crossover con NieR: Automata, che vede l’arrivo di 2P anche sui dispositivi mobile.

