Annapurna organizza uno showcase per la giornata di domani

Annapurna Interactive ha comunicato che il suo prossimo showcase si terrà domani, giovedì 29, alle 21:00 ora locale. L’estrema laconicità del tweet non permette di capire che titoli saranno presentati nel corso di questo evento, anche se qualche ipotesi possiamo avanzarla. Giochi come Stray e Solar Ash, per esempio, non hanno ancora una data di lancio precisa anche se sono previsti per il 2021; questa potrebbe essere un’occasione per rivelarla, o se non altro mostrare qualche nuovo frammento di gameplay. Si avvicina invece la data in cui potremo mettere mano all’interessante 12 Minutes, che probabilmente si farà vedere con un nuovo trailer. Infine, non è detto che che Annapurna Interactive non abbia in mente qualche annuncio a sorpresa: giusto per dirne una, è un po’ che gli sviluppatori di Outer Wilds non si fanno sentire…

