Oculus Quest 2: sospese temporaneamente le vendite per motivi sanitari

Se nel corso delle ultime ore non siete riusciti a comprare un Oculus Quest 2, la colpa non è del vostro provider. A seguito di segnalazioni legate alla copertura in schiuma poliuretanica del visore, che ha causato sintomi d’irritazione in alcuni utenti, Facebook ha infatti sospeso temporaneamente le vendite del prodotto così da includere una sottile copertura in silicone in tutte le confezioni. Questa nuova copertura potrà essere facilmente applicata su quella preesistente, e chi già possiede un visore potrà richiederne l’invio gratuito tramite la pagina apposita.

Da notare che Facebook ha sottolineato come solo lo 0.01% degli utenti abbia segnalato problemi di questo tipo, ma che in ogni caso la compagnia ha voluto assicurarsi di mantenere gli alti standard di qualità dell’Oculus Quest 2, le cui vendite riprenderanno il 24 agosto.