Guild Wars 2: rivelata l'espansione End of Dragons

ArenaNet ha annunciato quello che sarà il prossimo capitolo della pluriennale saga di Guild Wars 2, e cioè l’espansione End of Dragons. In arrivo nel febbraio 2022, questo contenuto aggiuntivo ci porterà nel nuovo continente di Cantha, dove dovremo lottare per assicurare la pace e la tranquillità nel futuro di Tyria. L’annuncio, ovviamente, arriva con un trailer cinematografico di corredo.











Guild Wars 2: End of Dragons offrirà molte nuove opportunità ai giocatori dell’MMORPG, sia per chi preferisce una tranquilla sessione di pesca in barca, sia per chi invece punta al combattimento: saranno infatti introdotte nove specializzazioni d’elite. E chi vuole arrivare in battaglia facendosi riconoscere sarà contento di sapere che fra le mount in arrivo ci sarà anche una enorme tartaruga d’assedio. Potete trovare ulterior informazioni sul sito ufficiale.