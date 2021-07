Mortal Shell arriverà su Steam con l'espansione The Virtuous Cycle

A un anno di distanza dal suo lancio su Epic Games Store e console, il soulslike Mortal Shell si prepara ad arrivare anche su Steam, e lo farà in buona compagnia. Cold Simmetry ha infatti presentato l’espansione The Virtuous Cycle, che possiamo vedere in azione nel trailer allegato e la cui data di lancio del 18 agosto cade in contemporanea allo sbarco sul negozio digitale di Valve.











Oltre a una nuova modalità di gioco ispirata ai roguelike e proceduralmente generata, all’interno della quale potremo scegliere fra più di cento potenziamenti, The Virtuous Cycle introduce anche nuove opzioni per il gameplay. Potremo infatti prendere il controllo del guscio di Hadern, familiare avversario, e sgominare i nostri nemici con l’Axatana. Come suggerisce il nome, quest’ultima è una combinazione fra un’ascia e delle doppie katane. Inoltre, potremo portare alla luce nuovi misteri del cupo mondo di Fallgrim.