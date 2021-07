PlayStation 5: le vendite superano quota dieci milioni di unità

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che le vendite della PlayStation 5 hanno superato i dieci milioni di unità, battendo così i record segnati dalle console che l’hanno preceduta. Il risultato è ancora più notevole se si tiene presente la carenza di componenti che ha afflitto le vendite della console in particolare nei primi mesi, ma continua ad avere i suoi effetti anche oggi. La questione è stata riconosciuta anche all’interno dello stesso comunicato: “Siamo incredibilmente grati ai nostri fan per l’incredibile ricezione della PlayStation 5 e del nostro parco di videogiochi. Senza il vostro supporto e la vostra fiducia, questo successo non sarebbe stato possibile. Stiamo facendo continui progressi per quanto riguarda le scorte globali, e non vediamo l’ora che arrivi il momento in cui chi vuole una PS5 può comprarla senza problemi.”

