CrossCode: A New Home arriverà su console ad agosto

Dopo essere arrivato a febbraio su PC, CrossCode: A New Home si prepara ad arrivare anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Per fortuna, questa volta non ci sarà da aspettare un paio d’anni perché il port venga portato a completamento: il DLC arriverà su queste piattaforme a partire dal 5 agosto. Questo contenuto aggiuntivo include una nuova isola ricca di nemici e puzzle del tutto nuovi, e porta alla sua conclusione la storia iniziata nel gioco principale.

Oltre a parlare di CrossCode: A New Home, Radical Fish Games ha anche fatto qualche accenno a Project Terra, il loro prossimo progetto. A quanto pare, i lavori procedono bene e a breve ci faranno sapere qualcosa di più concreto. Resteremo in paziente attesa.