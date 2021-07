Kena: Bridge of Spirits rinviato di nuovo, l'uscita slitta a settembre

Pensavate che Kena: Bridge of Spirits sarebbe uscito ad agosto, non è vero? E invece no! Gli sviluppatori di Ember Lab hanno purtroppo comunicato la loro decisione di rinviare di circa un mese la release del loro videogioco.

Tramite un messaggio diffuso nelle scorse ore via Twitter, il team ha fatto sapere di aver spostato l’uscita di Kena: Bridge of Spirits al prossimo 21 settembre. La decisione è stata motivata dal bisogno di più tempo da impiegare nella rifinitura del codice di gioco, così da essere sicuri che il prodotto finito arrivi sul mercato nella migliore condizione possibile.

Il videogioco, lo ricordiamo, sarà disponibile su PC, PS4 e PS5.

