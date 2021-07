Games with Gold: ecco i giochi in arrivo ad agosto

Microsoft ha svelato i quattro videogiochi disponibili nel programma Games with Gold nel corso del prossimo mese di agosto.











Gli abbonati ai servizio Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate potranno mettere le mani su Darksiders III dal 1° al 31 agosto, successivamente sarà disponibile Yooka Laylee, dal 16 agosto al 15 settembre. Sul versante dei giochi per Xbox 360, retrocompatibili su Xbox One e Series X|S, dal 1° al 15 agosto si potrà riscattare Lost Planet 3, mentre dal 16 al 31 agosto arriverà Fatal Fury fighter Garou: Mark of the Wolves.