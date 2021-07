That's No Moon: nasce uno studio di ex Naughty Dog e Infinity Ward

Diversi veterani dell’industria con un passato in Naughty Dog, Infinity Ward e Santa Monica hanno fondato un nuovo studio di sviluppo: si chiama That’s No Moon e sarà impegnato nello sviluppo di un progetto tripla A.

La realtà con sede in California lavorerà a un videogioco diretto da Jacob Minkoff, già lead game designer di The Last of Us, con Taylor Kurosaki nelle vesti di creative director. Quest’ultimo è stato studio narrative director di Infinity Ward. Stando ai primi dettagli diffusi dalla compagnia, il videogioco sarà finanziato dal publisher coreano Smilegate, che ha investito la bellezza di 100 milioni di dollari nel progetto, e sarà un action adventure single player fortemente incentrato sulla narrazione.

