MSI: la serie ARTYMIS si arricchisce di due nuovi modelli

MSI ha annunciato il prossimo arrivo di due nuovi modelli nella linea di monitor curvi ARTYMIS. I nuovi modelli da 32 pollici (MPG ARTYMIS 323CQR) e da 27 pollici (MPG ARTYMIS 273CQR) sono in arrivo in vendita in Italia entro fine anno al prezzo indicativo di € 699,00 e € 599,00.

Entrambi i monitor sono caratterizzati da un raggio di curvatura di 1000R, in grado di adattarsi alla curvatura dell’occhio umano e dunque di massimizzare l’immersività. Inoltre, su tutti i nuovi monitor gaming è stata introdotta la nuova feature G.I. – Gaming Intelligence. All’interno di essa troviamo tutta una serie di tecnologie pensate appositamente per migliorare l’esperienza dell’utente in-game. Tra queste citiamo Smart Brightness 2.0, che grazie a un sensore interno alla scocca è in grado di rilevare la sorgente luminosa dell’area circostante e ottimizzare di conseguenza la luminosità dello schermo. Non manca una nuova Console Mode per PS5: grazie ad essa sarà possibile accettare automaticamente segnali 4K sul monitor QHD, supportando contemporaneamente l’HDR.

