Hood: Outlaws & Legends si aggiorna con una nuova modalità PvE

Hood: Outlaws & Legends (qui la nostra recensione) è stato appena aggiornato con l’introduzione di una nuova modalità di gioco gratuita denominata State Heist.











In questa modalità PvE, un gruppo di quattro giocatori deve affrontare una complessa rapina in cui solamente la cooperazione tra gli utenti e la padronanza delle capacità furtive garantiranno la vittoria. La difficoltà in State Heist sarà infatti maggiore anche a causa delle limitazioni al respawn in caso di dipartita.

Per l’occasione, inoltre, gli sviluppatori hanno dato il via a uno speciale evento in-game che garantirà l’accesso a un costume esclusivo a tutti quei giocatori che completeranno la nuova missione senza morire.