Carrier Command 2 uscirà ad agosto, sarà compatibile con la VR

Microprose ha annunciato la data di lancio di Carrier Command 2, misto di strategico e gestionale che metterà alla prova le nostre doti di ammiraglio. Il titolo arriverà in quel di Steam il 10 agosto, e già al lancio sarà compatibile anche con la realtà virtuale. Proprio alla sua modalità VR lo studio di sviluppo ha deciso di dedicare un recente trailer.











Anche se avrà un client diverso, Carrier Command 2 VR avrà lo stesso contenuto della versione tradizionale, con la quale sarà compatibile anche tramite multiplayer; inoltre, non richiederà un acquisto separato. Per chiudere, Microprose ci tiene a sottolineare un importante risultato conseguito dal suo titolo: su più di 700 giochi che hanno offerto una demo nel corso del recente Steam Next Festival, il suo nuovo progetto si è piazzato sesto per numero di download.