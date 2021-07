Ubisoft: i dipendenti pubblicano una lettera aperta di critiche

Se per quanto riguarda il fronte delle accuse di sessismo e malagestione l’attenzione degli ultimi giorni è tutta su Activision Blizzard, non troppo tempo fa al centro di una tempesta simile si era trovata anche Ubisoft. La controversia aveva portato al licenziamento di alcune figure di primo piano particolarmente coinvolte dalle accuse, e il CEO Yves Guillemot in persona aveva pubblicato un video di scuse.

Evidentemente, però, l’impressione presso una parte dei dipendenti della compagnia è che questi interventi siano stati più di facciata che non i cambiamenti che sarebbero stati necessari. Questo malcontento si è di recente concretizzato in una lettera aperta che, oltre a dichiarare il suo supporto per le proteste che stanno coinvolgendo Activision Blizzard, ha sottolineato come anche all’interno di Ubisoft non sia stato fatto abbastanza. “Siamo stati testimoni di come abbiate licenziato solo i trasgressori più in vista. Avete lasciato che gli altri si licenziassero o peggio, li avete promossi, spostandoli di studio in studio, di team in team, dandogli seconde possibilità dopo seconde possibilità senza nessuna ripercussione. Questo circolo vizioso deve finire.”

La lettera è stata firmata da dipendenti di 32 studi legati ad Ubisoft, fra Europa, Asia e Nord America. Un rappresentante della compagnia ha dichiarato ad Axios che prenderà le critiche contenute nella lettera molto seriamente.