Shadow Warrior 3 uscirà nel 2021, più informazioni sulla data a breve

A dispetto di una serie di video pubblicati di recente, la data di lancio di Shadow Warrior 3 resta ancora un laconico 2021. In tempi come questi, i sospetti di un possibile rinvio del titolo fanno presto a sorgere, ma Flying Wild Hog ha voluto rassicurare tutti i fan di Lo Wang e delle sue avventure: il gioco uscirà quest’anno. Resta comunque troppo presto per poter comunicare una data di lancio precisa, per scoprire la quale lo studio polacco ci rimanda al mese di agosto. Indubbiamente, Flying Wild Hog vuole assicurarsi che Shadow Warrior 3 e Lo Wang siano al massimo della loro forma.

