The Forgotten City è ora disponibile su PC e console

Se siete appassionati dei titoli Bethesda, il nome The Forgotten City potrebbe risultarvi familiare. Originariamente nato come mod per Skyrim, il progetto ha poi preso vita propria concretizzandosi in un gioco a sé stante. La trasposizione non si è semplicemente limitata a un cambio di asset, però: la sceneggiatura è infatti stata completamente riscritta, raddoppiando la sua lunghezza e introducendo nuovi colpi di scena e finali. E, ovviamente, il cambio di motore di gioco ha permesso molta più libertà agli sviluppatori.











The Forgotten City ci farà viaggiare indietro nel tempo di 2000 anni, portandoci in un’antica città romana afflitta da una terribile maledizione. Fra mistero e intrighi, domande e decisioni, la violenza non sarà sempre la risposta giusta per arrivare a decidere quale sarà il destino della città. Sviluppato da Modern Storyteller e pubblicato da Dear Villagers, The Forgotten City è disponibile su PC tramite Steam, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.