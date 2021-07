La PS5 si prepara a supportare SSD M.2 aggiuntivi

Se c’è una cosa che si scopre abbastanza in fretta quando si tratta dello spazio su disco, è che non è mai abbastanza. Questo vale (ahinoi) per i PC, ma sicuramente anche per le console; per fortuna di chi possiede una PS5, però, pare che Sony si stia preparando a implementare il supporto per SSD di tipo M.2 aggiuntivi. Come possiamo leggere dalla pagina del supporto dedicato alla procedura, per ora questa è disponibile solo per gli utenti appartenenti alla beta, dato che a mancare è la parte software del supporto. In ogni caso, se tutto dovesse andare liscio è lecito pensare che questa funzionalità sarà estesa a tutto il resto dell’utenza.

E se per caso siete fra i fortunati che già sono parte della beta, farete meglio a dare un’attenta letta alla pagina sopra linkata, che contiene importanti informazioni per questa procedura. Specifica, ad esempio, quali tipi di SSD NVMe sono supportati, le loro dimensioni e anche che avranno bisogno del loro dissipatore. Include, inoltre, dettagliate istruzioni passo passo.