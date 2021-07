Digimon Survive è stato rinviato al 2022

La storia non si ripete, ma a volte fa rima: Digimon Survive, il JRPG dedicato agli animaletti digitali e alle loro megaevoluzioni, è stato rinviato al 2022. La notizia arriva direttamente dai risultati finaziari di Toei Animation, all’interno dei quali alcuni utenti hanno notato lo spostamento di data del gioco. Ricordiamo che il publiser del gioco è Bandai Namco; Toei, però, detiene i diritti dell’IP.

Stando al sito ufficiale, Digimon Survive segue un nuovo gruppo di adolescenti, che si trova misteriosamente catapultato in uno strano mondo. La strada verso casa sarà costellata di difficile battaglie e ardue scelte, che influenzeranno l’esito della storia. Originariamente previsto per il 2019, chissà che il 2022 non sia l’anno buono per metterci effettivamente mano.