Crimson Desert: l'action RPG di Pearl Abyss è stato rinviato

Pare proprio che il periodo sia propizio: Pearl Abyss ha da poco annunciato che Crimson Desert, il suo action RPG con elementi multiplayer, è stato rinviato. Nel messaggio condiviso via social, lo studio ha ringraziato tutti coloro che hanno dimostrato interesse nel gioco, prima di chiarire che, al fine di assicurare sia la qualità del gioco che il benessere degli sviluppatori, la data di lancio del gioco è stata spostata. Informazioni più precise sul quando saranno condivise prossimamente.

Ambientato in un mondo fantasy popolato da straordinarie creature, Crimson Desert si era rivelato in un promettente trailer di gameplay agli ultimi The Game Awards. La finestra di lancio era inizialmente prevista per l’inverno 2021, ma in seguito a questi sviluppi andrà probabilmente a cadere fra i primi mesi del 2022.