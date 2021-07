FIFA 22: pubblicato il trailer ufficiale di gameplay

Dopo il reveal di una settimana fa, nel corso del quale gli sviluppatori hanno parlato delle novità che potremo trovare in FIFA 22, EA Sports ha pubblicato un video dedicato al gameplay del suo nuovo gioco. Al suo interno, possiamo trovare una spiegazione del funzionamento di HyperMotion, la nuova tecnologia adottata per rendere più realistici i movimenti dei giocatori, e ovviamente anche qualche spezzone di gameplay.











Attenzione, però: HyperMotion non sarà disponibile su tutte le piattaforme, ma solo su PS5, Xbox Series X|S e Stadia. Anche chi non possiede queste piattaforme, però, potrà usufruire di tutte le altre novità in arrivo su FIFA 22, come i duelli aerei migliorati e le routine di comportamento dei portieri riscritte.