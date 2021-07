Outer Wilds: annunciata l'espansione Echoes of the Eye

Annapurna Interactive e Mobius Digital hanno annunciato Echoes of the Eye, la prima (e unica) espansione dell’acclamata avventura fantascientifica Outer Wilds.











Questo contenuto aggiuntivo promette nuovi territori da esplorare, assieme a tanti misteri da risolvere. Echoes of the Eye si collegherà all’avventura originale, anche se ancora non sappiamo in che modo. Tuttavia per scoprirlo non bisognerà attendere a lungo: la data di uscita di questa espansione è prevista per il 28 settembre 2021, su PC, PS4 e Xbox One.