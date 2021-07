The Artful Escape: un trailer ne annuncia la data di uscita

Lo psichedelico platform The Artful Escape è ormai in dirittura di arrivo: Annapurna Interactive ha difatti confezionato un nuovo trailer dedicato al gioco di Beethoven and Dinosaur che ne annuncia la data di uscita.











In arrivo il 9 settembre su PC, Xbox One e Series X|S (al lancio su Game Pass), The Artful Escape narrerà le vicende di un giovane chitarrista prodigio alla ricerca di sé stesso, sulle orme di una leggenda del folk. Il gioco potrà contare su un doppiaggio d’eccezione che comprende le voci di Michael Johnston, Caroline Kinley, Lena Headey, Jason Schwartzman, Mark Strong e Carl Weathers.