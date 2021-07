Stray uscirà anche su PS4, pubblicato un video di gameplay

Nel proporre un nuovo video di gameplay, gli sviluppatori di BlueTwelve Studio hanno confermato che Stray sarà disponibile non soltanto su PC e PS5, ma anche su PS4.











Il filmato presente qui in alto mostra in dettaglio alcune sequenze di gioco di questa particolare avventura felina. Ambientato in un mondo cyberpunk, Stray ci metterà nei pelosi panni di un gatto randagio che dovrà cercare di risolvere il mistero che avvolge una città in rovina, il tutto mentre cerca un modo per tornare a casa.

Stray sarà disponibile nel corso del 2022, probabilmente nei primi mesi dell’anno.