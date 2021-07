Solar Ash verrà pubblicato a ottobre, ecco un nuovo trailer

Solar Ash, il nuovo videogioco degli autori di Hyper Light Drifter, ha una data di uscita ufficiale: l’opera di Heart Machine sarà disponibile su PC, PS4 e PS5 a partire dal 26 ottobre.











Per l’occasione, gli autori hanno pubblicato un nuovo trailer che mostra la voidrunner Rei nella sua missione che la porterà – si spera – a salvare il suo pianeta da una terribile minaccia. Solar Ash si presenta come un action platform in terza persona che promette un sistema di controllo fluido grazie al quale muoversi rapidamente da un punto all’altro dei livelli.