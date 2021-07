Annapurna Interactive presenta l'avventura narrativa A Memoir Blue

Durante l’Annapurna Interactive Showcase che si è tenuto nella tarda serata di ieri, la compagnia ha presentato A Memoir Blue, una nuova avventura narrativa in lavorazione presso Cloisters Interactive.











Gli sviluppatori descrivono A Memoir Blue come un componimento poetico interattivo ispirato alla storia di un’atleta professionista e dell’amore che lega una figlia alla propria madre. La protagonista Miriam ripercorrerà le vicende della sua infanzia attraverso una serie di sequenze allegoriche che fondono modelli in 3D con fondali bidimensionali.

Il gioco sarà disponibile prossimamente su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch e dispositivi iOS. Inoltre, segnaliamo che A Memoir Blue approderà nel catalogo del servizio Xbox Game Pass sin dal lancio.