Forza Motorsport 7 presto rimosso dal Microsoft Store

Come purtroppo accade di tanto in tanto nel caso di videogiochi con contenuti su licenza, anche Forza Motorsport 7 sta per essere ritirato dal mercato digitale.

Tramite un comunicato diffuso nelle scorse ore, Turn 10 Studios ha fatto sapere che presto il gioco di corse automobilistiche entrerà nel cosiddetto stadio “end of life”. Ciò significa che, a partire dal prossimo 15 settembre, il gioco e i relativi contenuti aggiuntivi verranno rimossi dal Microsoft Store e non saranno più acquistabili né in formato PC né in quello per Xbox. Contemporaneamente, Forza Motorsport 7 scomparirà anche dal catalogo del servizio Xbox Game Pass. A tutti gli utenti che hanno provato il titolo in questione grazie al servizio in abbonamento e hanno acquistato almeno un DLC, Microsoft regalerà una copia gratuita del videogioco.

Gli sviluppatori ci tengono a precisare che chiunque abbia già acquistato il gioco e i suoi DLC potrà in ogni caso continuare a usufruirne a tempo indefinito. Inoltre, i servizi online rimarranno attivi.

