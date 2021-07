I creatori di The Stanley Parable e Gone Home fondano Ivy Road

Durante l’Annapurna Interactive Showcase di ieri sera, Davey Wreden (The Stanley Parable, The Beginner’s Guide) e Karla Zimonja (Gone Home, Tacoma, BioShock 2) hanno annunciato di aver unito le forze per creare il nuovo studio Ivy Road. I due hanno già iniziato i lavori sul nuovo loro titolo, che sarà pubblicato da Annapurna e che vedrà la collaborazione di Daniel Rosenfled, anche noto come C418 e creatore della musica di Minecraft.

I due non hanno condiviso nessun dettaglio sul gioco in sé, anche se visto il loro curriculum è altamente probabile che sarà un’avventura interattiva di alta qualità.