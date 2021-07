Blendo Games è uno sviluppatore che si è sempre distinto per aggiungere un tocco di follia ai suoi giochi, e sembra che Skin Deep non faccia eccezione. Presentato nel corso dell’Annapurna Interactive Showcase, il nuovo progetto dei creatori di Atom Zombie Smasher e Thirty Flights of Loving è uno sparatutto in prima persona fantascientifico. Come agente di una compagnia assicurativa, siamo letteralmente una polizza su due piedi: congelati e infilati all’interno della nave spaziale assicurata, verremo scongelati al primo attacco di pirati, che sarà nostro compito debellare.











A quanto pare, ciascuna delle nostre imprese avrà però delle condizioni speciali. In uno dei casi mostrati nel corso del trailer, ad esempio, dobbiamo cercare di sconfiggere tutti i pirati senza proiettili a disposizione, ma si tratta solo di uno dei folli limitatori a cui dovremo sottostare. Skin Deep uscirà su PC tramite Steam, ma la data di lancio per ora è un generico “in futuro”.