MSI presenta la sua linea di schede video AMD Radeon RX 6600 XT

Il produttore di hardware MSI ha presentato l’ultimo modello di scheda video che va ad aggiungersi al suo vasto catalogo. Stiamo ovviamente parlando della AMD Radeon RX 6600 XT, basata su architettura RDNA 2 e pensata per offrire l’esperienza di gioco migliore a 1080p, supportando le più recenti tecnologie come ad esempio Raytracing DirectX (DXR), Variable Rate Sharing (VRS) e AMD FidelityFX. Queste schede saranno disponibili nei due modelli Gaming X e MECH 2X. Il primo dei due modelli adotta per le sue due ventole l’iconico design di MSI TORX 4.0, che permette di fornire un potente flusso d’aria al dissipatore sottostante, a sua volta progettato per fornire un’efficiente dissipazione del calore. Per chi vuole un tocco di stile all’interno del suo case, inoltre, questo modello è dotato dell’illuminazione Mystic Light RGB.

Il modello MECH 2X, invece, adotta il classico ed affidabile design TORX 3.0 per le sue doppie ventole, ed è incentrato sul fornire prestazioni stabili con un livello di raffreddamento di primordine. Le AMD Radeon RX 6600 XT prodotte da MSI saranno disponibili a breve.