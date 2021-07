The King of Fighters XV: ecco il trailer di Athena Asamiya

Continua ad arricchirsi il roster di The King of Fighters XV. Dopo il temibile re dei dinosauri, è giunto il turno di Athena Asamiya di farsi vedere, altra veterana di lunga data della serie di picchiaduro di SNK. Non fatevi ingannare dal suo aspetto amichevole e quasi fiabesco, perché a giudicare dal trailer la ragazza sa difendersi più che bene.











Ricordiamo che The King of Fighters XV uscirà a inizio 2022 su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S, e sarà pubblicato da Koch Media.