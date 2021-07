Neon White: ecco il trailer di presentazione dell'FPS da speedrunner

Durante l’Annapurna Interactive Showcase, non hanno fatto la loro apparizione solo poetiche avventure e avventurose esplorazioni, ma anche uno sparatutto particolare che risponde al nome di Neon White. Nuova creazione di Ben Esposito, mente dietro Donut County, questo suo nuovo gioco prende una strada completamente diversa, mischiando elementi da FPS, platform e gioco di carte. È più semplice spiegarlo in video che non con le parole, quindi vi lasciamo al trailer:











L’idea dietro al gioco, che uscirà su PC tramite Steam e Nintendo Switch, è quella di incentivare l’uso creativo delle armi e delle abilità di movimento a loro associate per completare in più breve tempo possibile ciascun livello. Chi apprezza fare le cose con calma non deve preoccuparsi troppo, però: Neon White include infatti anche una sostanziosa componente narrativa che intratterrà a dovere anche chi non è così portato per le sfide all’ultimo centesimo di secondo.