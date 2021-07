Valheim: nuove informazioni sull'aggiornamento Hearth & Home

A distanza di un mese e mezzo dall’ultimo post, i ragazzi di Iron Gate hanno condiviso nuove informazioni su Hearth & Home, l’atteso primo aggiornamento di Valheim. Prima di tutto, non agitatevi: il team ha confermato che questa pletora di contenuto arriverà sul survival entro il mese di settembre, come precedentemente annunciato. Per quanto riguarda le novità messe in mostra, invece, due screenshot hanno mostrato che finalmente potremo fare un uso decorativo di tutte quelle monete d’oro che non sappiamo più dove infilare, che potranno essere disposte in torri o mucchietti. Saranno inoltre introdotti i forzieri del tesoro e grate di ferro perfette per chi vuole assicurarsi che il suo castello sia dotato di segrete.

Oltre a questo, Iron Gate ha anche annunciato che tre nuovi sviluppatori si aggiungeranno al team: un programmatore, un animatore e un QA manager, che saranno presentati ufficialmente nei prossimi giorni. Speriamo il loro contributo significhi anche aggiornamenti più regolari per Valheim!