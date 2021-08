Dead Space: Eric Baptizat è il game director del remake

Annunciato una manciata di giorni fa, il remake di Dead Space è già uno dei videogiochi più attesi, specialmente dagli appassionati del genere horror. Probabilmente bisognerà attendere a lungo prima che possa vedere la luce del sole, ma nel frattempo stanno iniziando a spuntare alcuni dettagli sul progetto in sviluppo presso EA Motive.

In particolare, grazie a quanto riportato sul suo profilo LinkedIn, sappiamo che il ruolo di game director è rivestito da Eric Baptizat, già responsabile dei lavori del recente Assassin’s Creed Valhalla. Baptizat aveva lasciato Ubisoft all’inizio dell’estate per entrare proprio nell’organico di EA Motive, al fine di lavorare a un progetto misterioso. Ora che le carte sono finalmente state scoperte, abbiamo la certezza che stia partecipando ai lavori del remake di Dead Space.

