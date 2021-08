Life is Strange: True Colors, ecco un trailer dedicato a Haven Springs

Manca poco più di un mese all’uscita di Life is Strange: True Colors, per questo Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer interamente dedicato a Haven Springs, la tranquilla cittadina del Colorado dove si svolgeranno le vicende del gioco.











Il filmato vede la giovane Steph accompagnarci alla scoperta di questa simpatica località incastonata tra le vette del Colorado, piena zeppa di persone affabili e luoghi interessanti da scoprire, quasi tutti localizzati sulla strada principale della cittadina. Tra questi spiccano il pub Black Lantern, la stazione radiofonica KRCT 104.3, e il parco dove si tiene il celebre festival di primavera di Haven Springs.

Sviluppato da Deck Nine, Life is Strange: True Colors sarà disponibile dal 10 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Google Stadia. Il gioco approderà in un secondo momento anche su Nintendo Switch.