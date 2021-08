Horizon Forbidden West potrebbe slittare al 2022

Potrebbero esserci brutte notizie per i possessori di PS4 e PS5 in attesa di mettere le mani su Horizon Forbidden West, sequel dell’action RPG post-apocalittico targato Guerrilla Games. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal giornalista Jason Schreier sulle colonne di Bloomberg, Sony sarebbe in procinto di rinviare la pubblicazione del gioco al 2022.

Dunque Horizon Forbidden West potrebbe non riuscire a vedere la luce del sole entro le festività natalizie, come inizialmente previsto, bensì il rinvio spingerebbe la release nel primo trimestre del prossimo anno.

Naturalmente precisiamo che quanto appena riportato è un rumor non confermato, pertanto rimaniamo in attesa di un’eventuale conferma o smentita ufficiale da parte di Sony e Guerrilla Games.

