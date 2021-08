MSI presenta i dissipatori MAG CORELIQUID serie C e P

MSI ha presentato due nuove serie di dissipatori a liquido: si tratta dei MAG CORELIQUID serie C e P, disponibili in tre diverse dimensioni (240mm, 280mm e 360mm).

La compagnia fa sapere che questi nuovi dissipatori supportano il socket LGA 1700 utilizzato dai processori Alder Lake di Intel in uscita imminente. Sul versante delle caratteristiche, entrambe le pompe dei dissipatori sono integrate nei radiatori per migliorare l’insonorizzazione e ridurre il rumore. Il motore trifase al centro della pompa genera vibrazioni minime e garantisce un funzionamento duraturo. Per quanto riguarda le prestazioni, il percorso diviso in tutto il radiatore permette una dissipazione rapida ed efficiente.

Le differenze tra serie C e P, infine, riguardano solamente l’estetica: la serie C è dotata di illuminazione ARGB sul blocco e sulle ventole, mentre la serie P più sobria e modesta con un design total black.

I dissipatori MSI MAG CORELIQUID C e P sono in arrivo in Italia nel periodo autunnale, i prezzi saranno comunicati in seguito.

