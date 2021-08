Team ASOBI lavora a un nuovo progetto ambizioso

In seguito alla riorganizzazione di Japan Studio e alla nascita di Team ASOBI, Sony ha voluto aprire il sito ufficiale della realtà che ha dato i natali ai recenti Astro Bot: Rescue Mission e Astro’s Playroom.

Qui leggiamo che il team con base a Tokyo ha dato il via ai lavori su un nuovo progetto definito dagli stessi sviluppatori come il videogioco più ambizioso che abbiano realizzato finora. Naturalmente non sappiamo di cosa si tratti, ma Team ASOBI è attualmente alla ricerca di personale: in totale sono tredici le posizioni lavorative aperte, tra cui quelle di game designer, concept artist, animation programmer e audio designer, giusto per citarne alcune.

Condividi con gli amici Inviare