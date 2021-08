Tales of Arise: l'ultimo trailer è dedicato a Kisara

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Tales of Arise, questa volta interamente dedicato a Kisara, uno dei personaggi che nel corso dell’avventura si unirà al gruppo del protagonista.











Kisara è la capitana della guardia di Elde Menacia: una formidabile guerriera specializzata nel combattimento corpo a corpo armata di maglio e scudo. La donna è in grado sia di infliggere ingenti danni ai nemici, sia di proteggere gli alleati assorbendo i colpi e mettendo in atto delle tattiche difensive.

Tales of Arise, lo ricordiamo, sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 10 settembre.