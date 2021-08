Capcom sonda l'interesse dei giocatori per un nuovo Ace Attorney

A poca distanza dal lancio di The Great Ace Attorney Chronicles, remaster di due capitoli finora non arrivati in Occidente, Capcom ha pubblicato un sondaggio rivolto ai giocatori. La quantità di feedback richiesta è molto ampia: oltre a chiedere su quale piattaforma è stato comprato il gioco, o i motivi per cui non abbiamo ancora proceduto all’acquisto, il sondaggio chiede ai partecipanti la loro opinione su sostanzialmente ogni aspetto del gioco.

Il perché di tutte queste domande è presto chiarito: a un certo punto, ci viene infatti chiesto se saremmo interessati a un nuovo Ace Attorney. Indicazione più che chiara del fatto che da parte di Capcom non manca la volontà di espandere le avventure di Phoenix Wright, o del suo antenato Ryunosuke.