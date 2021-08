Sea of Stars lancia il Compendium, enciclopedia dei personaggi

Manca ancora qualche mese al lancio di Sea of Stars, intrigante RPG a turni attualmente previsto per il 2022, e per tenere alto il nostro interesse Sabotage Studio ha deciso di pubblicare qualche nuova informazione sul gioco. Lo studio indipendente ha infatti rivelato il Compendium, un’enciclopedia di personaggi e nemici del gioco che raccoglie concep art, immagini in gioco e anche video di making of. Il Compendium non è ancora completo: i personaggi mancanti verranno sbloccati una volta raggiunto un determinato traguardo di follower su Twitter. Anche così, però, le informazioni interessanti non mancano.

Ricordiamo che Sea of Stars è la nuova creazione degli autori di The Messenger, spietato platform ispirato ai classici degli anni ’80 e ’90. Con questo nuovo titolo, sembra proprio che Sabotage Studio abbia scelto di intraprendere una strada diversa, ma non per questo meno interessante. Il titolo uscirà su PC e console.