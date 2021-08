Halo Infinite: possibile la presenza di una modalità battle royale

Negli ultimi giorni ha avuto luogo la beta tecnica per la componente multiplayer di Halo Infinite, e come prevedibile alcuni utenti non hanno perso tempo prima di frugare fra i file di gioco. Come segnalato su ResetEra, uno di questi dataminer ha fatto una scoperta particolarmente interessante: una traccia audio in cui l’announcer del gioco dice “Battle Royale“. Ovviamente, il primo pensiero è che 343 Industries intenda includere una modalità di questo tipo all’interno di Halo Infinite, anche se in passato lo studio ne aveva negato la presenza. D’altro canto, non si può nemmeno escludere che 343 abbia voluto mettere fuori strada gli sguardi troppo indiscreti, inserendo appositamente tracce audio non collegate al contenuto finale del gioco. E se di battle royale dovesse davvero trattarsi, non dubitiamo che la conferma ufficiale non tarderà ad arrivare.

